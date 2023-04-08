Мобілізація в Україні: чи законні телефонні запрошення до ТЦК — пояснення юриста

Телефонні дзвінки з військкомату, по суті, є тільки рекомендаційними, але все залежить від статусу військовозобов’язаного.

Якщо телефонний номер військовозобов’язаного є у вільному доступі, то представники Територіального центру комплектації можуть користуватися цим способом комунікації. Зокрема, така ситуація може виникнути, якщо людина є фізичною особою-підприємцем і відомості про його засоби зв'язку внесені до єдиного державного реєстру (ЄДРПОУ) Міністерства юстиції.

Про це РБК-Україна розповів провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич.

За його словами, від січня 2023 року до клієнтів почали надходити запити від військкоматів із проханням надати інформацію про працівників чоловічої статі віком 18-60 років, і в одному з пунктів було прохання надати номер телефону.

“Такі дзвінки по суті є тільки рекомендаційними. Тут важливо, який військовий статус має людина, якій дзвонять. Бо крім військовозобов'язаних є ще резервісти”, - наголосив юрист.

Антон Маринич нагадав, що резервісти, тобто ті, хто вже має бойовий досвід і перебуває на окремому обліку, проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України. Вони вже мають мобілізаційне розпорядження, і з моменту оголошення воєнного стану або в інших конкретних випадках мають невідкладно з'явитись до ТЦК без вручення повістки.

“У таких випадках військовий обов'язок так чи інакше має бути виконано”, - наголосив юрист.

Нагадаємо, в Україні вручення повісток нерідко стає приводом для порушення законодавства. Тому юристи наголошують на тому, що потрібно пильно слідкувати за самою процедурою.

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