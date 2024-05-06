Мобілізація в Україні: чоловіків, які не стали на військовий облік, штрафуватимуть без їхнього відома

Верховна Рада готова ухвалити в цілому законопроєкт, який передбачає, що за порушення правил військового обліку чоловіків зможуть штрафувати без складання протоколу.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

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Йдеться про законопроєкт Кабміну №10379, який Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував до ухвалення в цілому.

"Протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 цього Кодексу, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК, Центрального управління або регіональних органів СБУ (у частині правопорушень, вчинених військовозобов’язаними чи резервістами, які перебувають у запасі СБУ), якщо особа не з’явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління або регіонального органу СБУ, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності у територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління або регіонального органу СБУ підтвердних документів про отримання особою виклику", — йдеться у тексті проєкту.

Отже, на чоловіка зможуть накласти штраф без його відома, якщо:

не оновив дані,

не повідомив ТЦК про зміну персональних даних (якщо ці дані відсутні стосовно нього в електронних реєстрах),

не з’явився за повісткою,

вчинив інше правопорушення за цими статтями.

Нагадаємо, юристка Інна Сімакіна пояснила, чи всі, хто відмовився від повістки, є "ухилянтами".

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