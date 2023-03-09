Мобілізація в Україні: чому повісток побільшало та скільки ще триватиме призов

Закон про мобілізацію під час війни повинен працювати, і саме цим займається апарат держави.

Від 24 лютого 2022 року в Україні триває воєнний стан та мобілізація, яку подовжили до 20 травня 2023 року. Наразі повістки видають більш активно.

Капітан 103-ї бригади територіальної оборони Олександр Ганущин пояснив у коментарі "Апостроф TV", чому посилена мобілізація триває.

За словами військовослужбовця, нові люди потрібні як на фронті, так і для нових підрозділів, які будуть працювати з технікою або в тилу.

Олександр Ганущин вважає, що держава має право примушувати громадян виконувати закон про мобілізацію у воєнний час.

"Подобається це окремим громадянам чи ні, мобілізаційний план має виконуватися. Інакше ті, хто не хоче, не дай Бог, продовжать жити в іншій країні. Темпи мобілізації, які ми бачимо зараз, вони, очевидно є вищими, ніж були пів року тому, але вони пов’язані з тим, що Путін довів до величезних цифр плани по мобілізації з того боку", - сказав капітан.

ЗСУ потребують високонавчених, вмотивованих бійців, які вміють працювати з технікою чи мають стимул вчитися.

Тож повістки в Україні вручатимуть для служби на фронті та в тилу.

За інформацією начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковника Романа Горбача, відповідно до плану мобілізації в Україні 2023 року призивають такі категорії громадян:

обмежено придатні під час воєнного стану;

військові, які проходили строкову службу;

офіцери запасу, резервісти, інші особи з досвідом служби;

громадяни, які не проходили військову службу.

Нагадаємо, що в Україні жодних хвиль мобілізації немає. У більшості випадків громадян викликають до територіальних центрів комплектування з метою уточнення військово-облікових даних. Рішення про мобілізацію громадянина ухвалюється після висновку медкомісії про придатність до військової служби.

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