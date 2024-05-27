Мобілізація в Україні: чому забирають військовий квиток та що робити після втрати документа

Такі дії є порушенням з боку представників ТЦК і СП.

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. На тлі цього не вщухають скандали. Все більше випадків, коли військкомати перевищують свої повноваження і вдаються до хитрощів чи навіть насилля щодо чоловіків призивного віку, зокрема, забирають військовий квиток.

Чому забирають військовий квиток та що робити в такому випадку - розповідаємо далі.

Військовий квиток - це документ, що посвідчує особу військовослужбовця та визначає належність його власника до виконання військового обов’язку.

Згідно з Законом України Про військовий обов’язок та військову службу, видаються квитки районними або міськими територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

Документи видають під час призову на службу, зарахування до військового навчального закладу або під час звільнення у запас чи зняття з військового обліку за станом здоров’я.

Чи законно забирати військовий квиток

Як пояснюють правники, такі дії є порушенням з боку представників ТЦК і СП, адже жодного права забирати військовий квиток у чоловіка вони не мають.

"Військкомат не має права забирати військовий квиток. Якщо так стається, то, в принципі, вони замість квитка повинні видати будь-яке тимчасове посвідчення. Квиток – це посвідчення особи стосовно її статусу – призовника, чи резервіста, чи військовозобов’язаного. Фактично такі дії свідчать про порушення закону, – каже юрист Ростилав Кравець.

Чому забирають військовий квиток

За словами адвоката, такі дії є хитрощами з боку працівників військкомату та певним видом шантажу.

"Забираючи військовий квиток, представники ТЦК позбавляють чоловіка відповідного облікового документа. А це є намаганням певним чином шантажувати військовозобов’язаного або призовника тим, щоб він наступного разу прийшов до територіального центру комплектування. Формально це є порушенням", - розповів адвокат.

Зокрема, військовий квиток забирають з метою шантажувати людину, а також примусити військовозобов’язаних призовників або резервістів з’являтися до територіальних центрів комплектування для отримання безпосередньо цього військово-облікового документа.

Водночас Кабміном були внесені відповідні зміни у положення щодо ТЦК, згідно з якими особа може отримати військово-обліковий документ навіть не за місцем своєї реєстрації, а у будь-якому іншому місці.

Що робити коли забрали військовий квиток

У разі, якщо забрали ваш військовий квиток, потрбіно написати заяву на прізвище керівника військкомату, де сталося порушення.

"Хоча це може й не дати результатів. Тоді потрібно стукати у двері Генерального штабу, до вищих територіальних центрів комплектування або писати скаргу до Державного бюро розслідувань", - додав адвокат.

Для того, щоб повернути військовий квиток чи інший військово-обліковий документ, як мінімум потрібно подати письмову заяву на прізвище керівника.

"Звичайно, досить велика ймовірність, що це нічого не дасть. Тому можна подавати відповідні скарги до Генерального штабу, скарги до вищих територіальних центрів комплектування або скарги до Державного бюро розслідувань стосовно перевищення повноважень керівництвом чи працівниками ТЦК, які забирають військово-обліковий документ", – наголошує юрист.

Він зазначає, у разі, якщо представники ТЦК забирають військовий квиток, варто вимагати від них відповідне письмове підтвердження того, що цей документ було вилучено безпосередньо конкретним працівником військкомату.

Якщо цього не зробити, то на людину за втрату документа може бути накладена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 510 до 850 грн.

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