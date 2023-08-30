Мобілізація в Україні: Данілов повідомив, чи наберуть у ЗСУ одночасно 300 тисяч людей

Потреби одномоментно набрати 300 тисяч людей до армії, за словами Данілова, немає.

Мобілізацію, яку президент України Володимир Зеленський оголосив ще 24 лютого 2022 року, подовжено, тож кожних два місяці реалізується новий затверджений план щодо мобілізації в Україні.

Про це секретар Радбезу Олексій Данілов заявив в інтерв'ю NV.

За його словами, ті плани, які надавали військові для своїх потреб, дотримуються.

"Кожного дня зранку, коли я відправляюся на роботу, бачу чергу в одному з центрів набору до армії, що знаходиться поруч, — пояснив Данілов.

За його словами, в Україні немає такого, що про мобілізацію розповідають "голосно" та "всім".

"Чи є якісь проблеми? Ну, так, звичайно, є, як у будь-якої справи. Але це не є максимально критичним", — зазначив Данілов.

Він наголосив, що кожних два місяці реалізується новий затверджений план щодо мобілізації. Військові звертаються, аби провести відповідні процедури через засідання Радбезу для того, щоб процес тривав.

Також секретар РНБО стверджує, що випадки викриття воєнкомів на хабарництві, які почастішали, не вплинули на кількість мобілізованих.

"Інша справа, що Росія постійно розповідає, що у нас тут і старих, і сліпих, і глухих, — всіх забирають в армію, — додав Данілов. — Це ж їхня справа — розповідати. Але я можу сказати, що у нас не поодинокі випадки, коли люди отримали поранення, коли люди втратили ті чи інші частини свого тіла, — і ідуть на фронт, ідуть далі служити", — пояснив Данілов.

Тим часом у Раді запропонували скасувати відстрочку для тих, хто отримує другу вищу освіту.

А чоловікам-переселенцям загрожують штрафи від військкоматів. Адвокатка назвала причини і суму. За її словами переселенці зобов’язані повідомляти про це територіальні центри комплектування і соціальної підтримки (колишні військкомати) в період мобілізації.

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