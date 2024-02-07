Мобілізація в Україні: деякі норми нового законопроєкта будуть допрацьовувати

Деякі норми в новому мобілізаційному проєкті потрібно доопрацювати. Частина з пунктів буде захищена, проте під “питанням” залишається впровадження щодо електронного кабінету військовозобов'язаного.

Про це з посиланням на військового оглядача Дениса Поповича пише “Радіо Свобода”.

“Повістки можуть роздаватися по електронному кабінету. І після того, як людина отримала цю повістку, вона вважається вже врученою. Але ми чудово розуміємо, що людина може не мати цього електронного кабінету. І може навіть не користуватися смартфонами, знаходячись поза межами великих місць чи в селі десь, де інтернет працює погано. Тому це перший недолік. Один з основних. Важливим нововведенням є той факт, що законодавчо прописана необхідність підготовки призовників по мобілізації. Два-три місяці це обов'язково. Кожен мобілізований має право розраховувати те, що його підготують. А добра підготовка це є запорукою того, що він виживає і виконує своє завдання”, – зауважив військовий оглядач.

На його думку, 500 тисяч людей не будуть мобілізовані одночасно. Пояснюється це тим, що в нашій державі немає технічних можливостей мобілізувати таку кількість.

“Просто немає полігонів, на яких можна було б навчати. Є певне поняття щодо місткості полігонів. Навіть, якщо будемо до наших закордонних партнерів, там все одно стільки полігонів не буде. Тому ця цифра не може вважатися такою, від якої можна танцювати. Я почекав би, поки цей законопроєкт буде розглянутий. Зараз багато про нього розмов, але ясна річ, що він не буде в такому виді ухвалений”, – зазначив Попович.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію в першому читанні.

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