Чи зможуть мобілізувати до кінця року ще 200 тисяч людей: нардеп відповів

Це буде можливо, якщо не будуть спадати мобілізаційні плани.

Україна до кінця року може “легко” виконати мобілізаційний план до 200 тисяч людей.

Про це заявив народний депутат та секретарем комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

“Якщо у нас не будуть спадати мобілізаційні темпи, ті, які у нас відбуваються зараз, то ми легко виконаємо ці плани до 200 тисяч, про які казали. Взагалі, я впевнений, що якщо мобілізація буде продовжуватися так, як вона йде, то до кінця року ми укомплектуємо всі наші підрозділи. Це буде високий відсоток, якого, можливо, не було ніколи”, - наголосив Роман Костенко.

Нагадаємо, що після низки скандалів, пов’язаних з врученням повісток, в умовах мобілізації в Україні, що триває, затвердили нову форму посвідчення, яке повинно бути у тих працівників ТЦК, які здійснюють оповіщення.

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