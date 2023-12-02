Мобілізація в Україні: експерт пояснив, скільки людей ще потрібно ЗСУ

В Україні потрібно змінити кількісне співвідношення тих хто у тилу, та тих хто у пікселі.

Таку думку щодо проведення мобілізації висказав Євген Дикий - екскомандир взводу батальйону "Айдар", військовий експерт Євген Дикий - пише Telegraf.

"Я далекий від емоційних криків "служитимуть всі!" — в нас реально немає такої потреби. Але потреба додати до лав ЗСУ ще хоча б півмільйона людей впродовж наступного року (бажано впродовж першого півріччя), та мати напоготові у реальному, а не віртуальному резерві ще до мільйона – це і необхідно, і абсолютно реально. І насправді ці цифри дуже далекі до "служать всі". На мою думку, без вирішення проблеми великої мобілізації наші шанси на перемогу вкрай малі, якщо взагалі зберігаються. Є речі, які не компенсуються нічим іншим, аніж просто кількістю особового складу. Якщо ж ми вирішимо цю проблему, то це вже мінімум половина перемоги, притому з другою половиною – залізом, нам хоч якось допомагають союзники, хоч і ми також самі маємо що покращити. А от набрати людей нам ніхто і ніколи не допоможе, це суто наше завдання. І завдання саме для тилу", - сказав він.

На його думку, потрібний двосторонній рух, де з одного боку саме тилове суспільство має докорінно змінити своє ставлення до мобілізації, та почати це змінене ставлення демонструвати, а водночас держава має почути поради суспільства щодо тих кроків, які мають бути зроблені назустріч кожному мобілізованному.

"Ну і без жорстких та непопулярних заходів не обійтися, "закручування гайок" також є необхідним та виправданим", - додав він.

Нагадаємо, в Україні вчергове подовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до лютого наступного року. Отже, чоловіки і надалі отримуватимуть повістки із військкоматів. Що чекає на українців у грудні - читайте у новині.

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