Мобілізація в Україні: генерал назвав спеціальності, які зараз потрібні в армії

Генерал Сергій Мельник вважає, що варто змінити підхід до мобілізації, і висловив сподівання, що в цьому допоможе новий закон, який повинна ухвалити Верховна Рада.

Військові частини потрібно комплектувати тими спеціалістами, які їм необхідні саме тепер. У такому напрямку повинна відбуватися мобілізація.

Про це говорив начальник Харківського гарнізону генерал Сергій Мельник з позивним “Марсель” в інтерв'ю "Суспільному".

"Мобілізація потрібна для того, щоб ми могли забезпечити військові частини певними спеціалістами. Повинні бути і штурмовики, і люди, які вміють мінувати та розміновувати, і снайпери, і водії, інженери, і медики — всі категорії. Повинна прийти людина — фахівець саме на це місце. Ми проводимо виявлення цих людей в цивільному житті, повинні їх також готувати, і по цих облікових військових спеціальностях повинні комплектувати ті військові частини, яким необхідний саме цей спеціаліст", - наголосив він.

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Водночас генерал Сергій Мельник вважає, що варто змінити підхід до мобілізації, і висловив сподівання, що в цьому допоможе новий закон, який повинна ухвалити Верховна Рада.

"Закон про мобілізацію має бути виважений, він повинен мати всі аспекти. Людина прийшла в армію і зрозуміла: я зайшов, я соціально захищений, не дай боже, якась ситуація зі мною, сім'я соціально захищена, він отримує кошти, він воює, він не озирається назад, він знає, що він повністю матеріально і забезпечує свою родину, і країна потім має про нього попіклуватися. Ми без мобілізації не обійдемося, це вже на віки з таким сусідом. Але повинно бути все чітко і виважено", - пояснив він.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав правку до мобілізаційного законопроєкту про демобілізацію після 36 місяців військової служби, але за рішенням президента.

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