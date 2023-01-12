Мобілізація в Україні: хто має право на відстрочення за станом здоров'я

Не призивають осіб з інвалідністю і ще низку категорій.

Під час загальної мобілізації в Україні призову підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років, які не мають обмежень щодо фізичного здоров'я.

Згідно з законодавством, не призивають осіб з інвалідністю І,ІІ,ІІІ груп, хворих на тяжкі інфекційні захворювання, венеричні захворювання, із серйозними фізичними вадами, хворобами слуху та зору. Також відстрочення отримують опікуни осіб з інвалідністю чи тяжкими хворобами.

Хто має право на відстрочення за станом здоров'я:

визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду;

які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною;

особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи;

особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков розповів, що наразі мобілізація в Україні триває "у спокійному режимі".

"В масовій мобілізації станом на сьогоднішній день я не бачу потреби. Утім, звісно, ситуація на фронті може змінитися в будь-який спосіб, у будь-який момент..." - заявив міністр.

До ЗСУ призивають насамперед тих, хто вже має досвід участі в бойових діях.

Громадян, які не проходили військову службу, в обов'язковому порядку направляють на навчання, мінімальний термін - один місяць. Далі залежно від складності спеціальності цей термін може бути набагато більшим.

Законодавство також визначає, які категорії громадян не підлягають мобілізації.

Зокрема, на період мобілізації деякі категорії працівників мають право на "бронь" на роботі.

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