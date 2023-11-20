Мобілізація в Україні: хто має право перевіряти документи і що має бути у повістці

За словами адвоката, будь-який військовослужбовець не має повноважень вимагати ваші документи. Для цього має бути наказ коменданта, який працівники ТЦК зобов’язані надати на вимогу громадянина.

Президент Володимир Зеленський підписав закони щодо подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 днів – до 14 лютого 2024 року.

Чи можна відмовитися від повістки, які дані у ній мають бути внесені, розповів юрист Володимир Романчук, передає Zn.ua.

Де можуть вручити повістку

Юрист нагадав, що у квітні цього року Кабмін розширив повноваження ТЦК та СП. Працівники військкоматів мають право проводити оповіщення та призов громадян у особливий період незалежно від місця перебування на військовому обліку. Тому повістку особі можуть вручити як за місцем реєстрації, так і в іншому районі, області, блокпості, на вулиці.

Хто має право перевіряти документи

Романчук пояснює, що не кожна вимога показати паспорт чи військовий квиток є правомірною та має виконуватися.

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"Будь-який військовослужбовець не має повноважень вимагати ваші документи. Перевіркою можуть займатися лише уповноважені представники Національної поліції, СБУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Державної міграційної служби, Державної митної служби, Збройних сил, визначені в наказі коменданта. Вищезгаданий наказ військовослужбовці зобов’язані надати на вимогу громадянина", – каже юрист.

У якому разі поліція разом з ТЦК мають право вимагати документи у громадянина

1) особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або зниклої безвісти;

2) є достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;

3) особа перебуває на території чи об’єкті зі спецрежимом;

4) в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежено або заборонено;

5) особа перебуває в місці вчинення кримінального, адміністративного правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;

6) зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення;

7) особа порушує відповідні заборони, введені на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану. Наприклад, комендантську годину.

За словами адвоката, у разі відсутності описаних вище підстав вимога працівників ТЦК у супроводі співробітників поліції показати паспорт не є законною.

Чи обов'язково носити із собою військовий квиток

"Вимога пред’явити військовий квиток за таких умов є протиправною a priori, оскільки законодавство надає право вимагати документи, що посвідчують особу чи її спеціальний статус. Військовий квиток таким не є", – стверджує юрист Романчук.

Які дані мають бути у повістці

назва "Повістка";

ПІБ військовозобов’язаного;

адреса місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов’язаного;

номер повістки, номер і дата розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов’язаного;

дата, час і адресу ТЦК та СП для явки військовозобов’язаного;

найменування посади, прізвище й ініціали керівника ТЦК та СП, який видав повістку;

підпис керівника ТЦК та СП, який видав повістку;

дата видачі;

мокра печатка ТЦК та СП, посадова особа якої видала повістку.

Юрист стверджує, що у разі відсутності даних із переліку вручений документ не матиме юридичних наслідків.

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