Мобілізація в Україні: хто може втратити бронювання (перелік причин)

ТСН.ua зібрав інформацію, за яких умов працівники можуть втратити бронювання від мобілізації.

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Усі військовозобов'язані чоловіки у віці від 18 до 60 років можуть бути призваними до війська. Однак, окремі підприємства, які мають особливе значення для економіки, ВПК чи життєзабезпечення держави, можуть отримати бронювання для своїх працівників від мобілізації.

ТСН.ua зібрав інформацію, за яких умов працівники можуть втратити бронювання.

Порядок бронювання передбачено постановою Кабінету міністрів № 76 від 27 січня 2023 року "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час.

Анулювання бронювання від мобілізації може статися у таких випадках:

завершення підприємством, установою, організацією виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування;

завершення підприємством, установою, організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;

позбавлення підприємства, установи і організації статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період уповноваженим органом;

ліквідації органу влади чи підприємства, установи і організації;

звільнення військовозобов'язаного з органу влади чи підприємства, установи чи організації, які його забронювали;

закінчення строку дії бронювання.

Раніше у Генштабі і Міноборони повідомили, чи отримають бронювання ФОПи і гіг-спеціалісти.

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