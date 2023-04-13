Мобілізація в Україні: хто може втратити бронювання та бути призваним до війська

У постанові Кабінету міністрів № 76 зафіксовано обставини, за яких працівники втрачають право на бронювання та відтермінування від мобілізації.

Під час загальної мобілізації в Україні всі чоловіки від 18 до 60 років належать до військовозобов'язаних і можуть бути призваними до війська. Однак, окремі підприємства, які мають особливе значення для економіки під час війни, можуть отримати відтермінування для своїх працівників від мобілізації.

ТСН.ua зібрав інформацію, за яких умов працівники можуть втратити бронювання та бути мобілізованими.

Порядок бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану затверджено постановою Кабінету міністрів № 76. У цьому документі зафіксовано обставини, за яких працівники втрачають бронювання.

Скасування “броні”

Відтермінування від мобілізації скасовується після закінчення терміну дії бронювання для працівників. Окрім того, пунктом 12 “Порядку бронювання військовозобов'язаних” передбачено її анулювання за таких умов:

завершення підприємством, установою, організацією виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування;

завершення підприємством, установою, організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;

позбавлення підприємства, установи і організації статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період уповноваженим органом;

ліквідації органу влади чи підприємства, установи і організації;

звільнення військовозобов'язаного з органу влади чи підприємства, установи і організації.

Хто не може отримати бронювання

Не можуть бути заброньовані працівники, якщо вони:

мають військову спеціальність, вказану у списку Головнокомандувача ЗСУ, який він подав Міноборони;

вже мають право або отримали відстрочку від мобілізації за статтею 23 Закону про Мобілізаційну підготовку і мобілізацію.

У листі Міноборони від 11.03.2022 № 220/1469 зазначено, що Головнокомандувачем ЗСУ ухвалено заборону бронювання військовозобов'язаних, які мають дефіцитні для ЗСУ військово-облікові спеціальності.

Для рядового, сержантського та старшинського складу:

003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 054, 055, 058, 065, 069, 070, 071, 072, 110, 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163, 178, 183, 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251, 260, 261, 262, 265, 267, 307, 320, 323, 326, 333, 340, 379, 381, 382, 383, 403, 420, 460, 474, 500, 501, 502, 503, 507, 525, 527, 528, 530, 531, 538, 543, 544, 549, 550, 554, 569.

Для офіцерського складу:

02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.

Нагадаємо, що робити студентам, якщо вручили повістку, та кого не повинні мобілізувати під час навчання.

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