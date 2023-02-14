Мобілізація в Україні: хто вважається придатним і як працює "білий квиток"

Наявність "білого квитка" не є беззаперечною підставою для звільнення від мобілізації в Україні. Лише категорія "непридатний з виключенням із військового обліку", що зазначена в документі, дає право не служити в армії незалежно від ситуації в країні.

Про це повідомили в Житомирському обласному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Що робити після того, яку отримав повістку

Коли військовозобов'язані отримують повістки, вони мають прийти у військкомат (ТЦК та СП) з усіма необхідними документами. У разі, якщо права на відстрочку у людини немає, її обов'язково відправляють на військово-лікарську комісію (ВЛК).

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"Це потрібно обом сторонам: і військовозобов'язаному, і армії, адже людина може не знати про якісь свої захворювання або мати неточну інформацію", - пояснили в військкоматі.

Медкомісію проходять всі, у кого немає права на відстрочку з інших, окрім стану здоров'я, причин. Під час проходження медкомісії у ТЦК та СП військовозобов'язаного оглядають хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог. У разі потреби можуть направити на додатковий огляд до інших спеціалістів.

Хто вважається непридатним до служби

Після огляду медиків засідає військово-лікарська комісія, яка приймає рішення про придатність або непридатність особи до служби.

Варто зазначити, що перелік захворювань, що дають призовнику право на відстрочку або на отримання довідки про непридатність, у воєнний час є набагато меншим, ніж у мирний. Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку є хворі на тяжкі форми вірусних гепатитів, а також ті, має зумовлену ВІЛ хворобу, яка супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами, злоякісними пухлинами тощо.

Нагадаємо, адвокатка та юристка Надія Грищенко пояснила, що робити, якщо людина перебуває за кордоном, а їй додому прийшла повістка. Чимало військовозобов'язаних українців ще до початку повномасштабного вторгнення РФ перебували за кордоном і досі не повернулися.

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