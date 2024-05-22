Мобілізація в Україні: хто зараз стоїть в чергах до ТЦК - адвокат пояснив

Сьогодні в чергах до ТЦК стоять люди, які мають право на відстрочку.

Наразі в Україні в чергах до ТЦК стоять здебільшого ті люди, які мають право на відстрочку.

Про це повідомив адвокат Євген Филипець.

“Сьогодні в чергах до ТЦК стоять люди, які мають право на відстрочку. Я не бачив ще, принаймні на свої очі, людину, яка не має права на відстрочку, яка прийшла і уточнює дані, і оновлює про себе інформацію. Це, можливо, дуже якась незначна кількість людей. Всі інші особи - це особи, які мають право на відстрочку. Вчителі, заброньовані, кому потрібно продовжувати "бронь", хто по сімейних обставинах... з хворими дітьми, з хворими дружинами і так далі”, - наголосив Євген Филипець.

Він також додав, що фактично ці люди стоять в чергах до ТЦК та очікують свою “легалізацію” - тобто отримання військово-облікових документів, бо таких немає, та оформлення відстрочки.

“Це власне аргумент в той бік, хто саме, яка цільова аудиторія зараз працює з самими ТЦК”, - підкреслив адвокат.

Нагадаємо, що в Україні мобілізація буде йти краще, ніж два-три місяці тому.

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