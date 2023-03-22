Мобілізація в Україні: кого можуть поновити на військовому обліку та призвати до війська

Під час загальної мобілізації всі чоловіки віком від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними. Це стосується і тих осіб, яких знято або виключено з військового обліку.

Військовослужбовців можуть знімати або виключати з військового обліку, але під час загальної мобілізації вони можуть отримати повістку і навіть бути призваними до війська.

На цьому наголосив у коментарі ZN.ua юрист-волонтер Гарячої лінії АПУ з питань, пов’язаних із військовою агресією, її наслідками та воєнним станом Владислав Зайцев.

Він нагадав, що в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, тому всі чоловіки віком від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними та можуть отримати повістку і бути мобілізованими. За його словами, це стосується й осіб, яких знято або виключено з військового обліку.

“Вручити повістку можуть як знятій, так і виключеній з військового обліку особі. Справа в тому, що при врученні повістки уповноважені особи не встановлюють наявність або відсутність факту відстрочки від призову, цим займається ТЦК”, - пояснив юрист.

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Владислав Зайцев зазначив, що у статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію є список осіб, які мають право на відстрочення, але зняті з військового обліку чоловіки не підпадають під жодну із зазначених у статті категорій.

“Вирішуючи питання про призов на військову службу таких осіб, слід мати на увазі наступне. Закон не містить серед категорій осіб, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, знятих з військового обліку. Отже, такі особи можуть бути призвані на військову службу за умови проходження медичної комісії”, - повідомив Владислав Зайцев.

Виключені з військового обліку, наголосив юрист, також не підпадають під категорію тих, хто має відстрочення, але в цьому разі потрібно звернути увагу, на підставі чого вони були виключені з обліку.

Як пояснив юрист, якщо військовий був звільнений зі служби на підставі висновку ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, його подальша мобілізація виключається, оскільки стаття 23 Закону передбачає відстрочення для виключених з військового обліку за станом здоров’я за рішенням ВЛК.

Особи, які були виключені з військового обліку внаслідок непридатності до військової служби, викликаються до ТЦК та перепроходять ВЛК.

Встановлення внаслідок проходження ВЛК придатності або обмеженої придатності до служби може мати наслідком наступний призов на військову службу.

Нагадаємо, під час воєнного стану військовозобов'язані можуть отримати повістки. Вони бувають різного типу.

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