Мобілізація в Україні: кого першочергово доправляють до бойових військових частин

Хто в Україні зараз підлягає мобілізації.

На підставі Указу президента України № 69/2022 "Про загальну мобілізацію" в Україні проводиться загальна мобілізація. ЇЇ термін постійно подовжують. Однак вручення повістки не означає відправлення на передову.

Про це розповів в інтерв'ю "Житомир.info" начальник Житомирського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Бацюн.

"Верховна Рада скасувала призов на строкову військову службу під час війни. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки будуть проводити лише медичний огляд чоловіків віком до 27 років з метою продовження їхнього перебування на обліку або зняття з обліку", - розповів Бацюн.

За його словами, першочергово комплектування бойових військових частин проводиться за рахунок резервістів, колишніх учасників АТО і ООС, з поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок військовослужбовців та військовозобов’язаних.

Він також зазначив, що призов військовозобов'язаних та резервістів здійснюється в обсягах, визначених мобілізаційними планами, що мають гриф таємності.

"Вручення повісток триває. Повістка не дорівнює мобілізації, й не означає відправлення людини відразу на передову. Вона видається з метою уточнення інформації про людину, а не її негайну мобілізацію до військової частини", - додав начальник Житомирського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За його словами, людина, яка отримала повістку, має у визначений термін прийти у військкомат. Це стосується й осіб, які мають право на відстрочку або непридатні до служби по стану здоров'я.

За порушення законодавства про мобілізацію передбачено кримінальну відповідальність.

Подовження мобілізації в Україні: що відомо

Президент України Володимир Зеленський запропонував продовжити дію воєнного стану і загальної мобілізації в країні.

Зазначимо, що таке рішення в Україні ухвалюватимуть вже вшосте.

Начальник управління штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач повідомив, що потреби в мобілізації усіх військовозобов’язаних чоловіків в Україні найближчим часом не буде. Наразі мобілізують "найбільш підготовлені категорії громадян, які вже проходили військову службу".

Читайте також: