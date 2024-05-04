Мобілізація в Україні: кого позбавлять відстрочки від служби в армії на один місяць

Уряд подовжив на місяць термін дії відстрочки від призову працівникам "Укрзалізниці".

Про це йдеться в постанові Кабміну № 492 від 3 травня "Деякі питання бронювання військовозобов’язаних працівників залізничного транспорту".

"Встановити, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, надані військовозобов’язаним працівникам державних акціонерних товариств, які здійснюють діяльність у сфері залізничного транспорту… і які не закінчилися на день прийняття цієї постанови, продовжуються автоматично на один місяць", — йдеться в тексті постанови.

Раніше стало відомо, що в Україні скасували статус "обмежено придатний". Тепер військові та військовозобов'язані можуть бути тільки придатними чи непридатними для військової служби.

Починаючи від 4 травня, військові та військовозобов'язані проходитимуть ВЛК за новими правилами. Вони прописані в змінах до наказу 402, виданими Міноборони.

Від моменту повномасштабного вторгнення всі військовозобов'язані та здорові чоловіки віком від 18 до 60 років підлягають загальній мобілізації. Але підприємства, які є критично важливими для економіки, мають можливість забронювати своїх працівників, які можуть отримати відстрочку від армії.

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