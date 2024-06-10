Мобілізація в Україні: кого з чоловіків можуть примусово доправити до ТЦК

Чоловіків, які ухиляються від служби за повісткою та відмовляються подавати оновлені дані, можуть примусово доправляти до ТЦК.

Поліція має право примусово доправляти людей, які перебувають у розшуку, до ТЦК в порядку адміністративного затримання.



Про це народний депутат Федір Веніславський сказав в інтерв'ю РБК-Україна

"Доправляти примусово до ТЦК та СП або на ВЛК можуть лише громадян, які перебувають в розшуку. В розшук їх оголошує Національна поліції на підставі того, що вони ігнорують повістки чи вимоги ТЦК та СП з'явитись. І примусово доправляти людей до ТЦК та СП, знову ж таки, можуть лише працівники поліції. Тобто працівники ТЦК та СП не мають права діяти примусово без працівників поліції. Якщо вони діють разом з працівниками поліції, то це, в принципі, в рамках закону", - сказав він.

Нагадаємо, в Україні військовозобов’язані, призовники та резервісти мають носити з собою відповідні документи, зокрема приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Усе залежить від відношення до військової служби.

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