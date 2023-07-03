Мобілізація в Україні: кого з ухилянтів можуть подавати у розшук

За словами адвоката, станом на сьогодні жодних правових підстав для затримання, а особливо для застосування сили та спецзасобів, у структури ТЦК немає,

Внесення даних призовника про розшук до інформаційно-пошукової системи МВС "Армор" є незаконним.

Про це заявив адвокат Роман Сімутін у своєму youtube-каналі.

"Які законні підстави для розшуку? Внесення даних призовника про розшук до інформаційно-пошукової системи МВС "Армор" – цілковита профанація. Уявіть, щоб хтось колись звернувся до поліції і попросив оголосити когось у розшук у такий спосіб, як зараз це робиться. Йому б відповіли - ти хворий? Хочеш, щоб мене посадили? Де законні підстави? Давай постанову слідчого про розшук, ухвалу суду про затримання тощо", – каже Сімутін.

За його словами, наразі правоохоронці вносять до бази лише на підставі звернення ТЦК про доставку.

"Не затримання, а саме доставку, що передбачено виключно як добровільність. А поліція ставить помітку як розшук. Тобто чи дійсно вам вручили повістку, чи ні – нікого не хвилює. Пропускаємо цей етап і одразу стрибаємо до розшуку.

Чи за вас розписалися в повістці, чи самі - цей факт вже нікого не цікавить. А якщо повідомлення вам сунули в двері, чи передали з двірником – значить "належним чином повідомили"? Ні, це не так", – зазначає адвокат.

Кого мають право подавати у розшук?

"Розшукувати мають справжніх ухилянтів, які дійсно відмовились від своєї повістки чи просто не з'явилися, а не будь кого, чиє ПІБ впишуть у те звернення про доставку. Як у Чернігівській області виписали вже 20 тисяч таких повідомлень", – пояснює правозахисник.

Хто може затримати ухилянта?

"Та ніхто. Навіть працівники поліції не мають достатніх повноважень вас затримати за статтями 210 чи 210-1 КУпАП. Вказані статті не несуть загрози для оточуючих і не потребують негайного припинення правопорушення шляхом вашого затримання, застосування фізичної сили та доставки до відділку", – стверджує адвкат.

За його словами, станом на сьогодні жодних правових підстав для затримання, а особливо для застосування сили та спецзасобів, у структури ТЦК немає, бо її офіційно не уповноважили для таких дій.

У разі незаконного затримання адвокат радить нічого не підписувати, не давати свої дані, "грати у мовчанку".

"Одразу після звільнення йти до прокуратури і писати заяву про незаконне затримання і позбавлення волі", – сказав Сімутін.

Нагадаємо, що у Хмельницькій області працівники ТЦК вдерлися до приватного будинку попри заборону власника та погрожували зламати йому ногу.

У Хмельницькому ТЦК відреагували на скандал і запевнили, що проведуть службову перевірку.

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