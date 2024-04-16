Мобілізація в Україні: кого з жінок можуть призвати за новим законом

У новому законопроєкті про мобілізацію є кілька положень щодо мобілізації жінок. Зокрема, умови закону визначають, що жінки можуть піти на службу лише добровільно.

Про це йдеться в тексті закону про мобілізацію.

Зазначається, на військовий облік повинні стати деякі категорії жінок, придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком (тобто від 18 до 60 років) і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти – здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.

"Жінки, які мають спеціальність або професію, "споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України", та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік, проте лише за їхнім добровільним бажанням", - йдеться в повідомленні.

Водночас у мирний час вони можуть бути прийняті на військову службу чи долучитись в добровільному порядку (за контрактом) на службу у резерві – це також залежить від самостійного вибору.

Нагадаємо, у вівторок, 15 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав закон №10449 про мобілізацію.

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