Мобілізація в Україні: коли Комітет з нацбезпеки розгляне новий законопроєкт і які є питання

За словами Чернєва, нардепи хочуть пояснень від Міноборони щодо повісток в е-кабінеті та деяких інших питань.

Новий законопроєкт про мобілізацію можуть розглянути у профільному комітеті Верховної Ради вже наступного тижня, проте нардепи хочуть роз'яснень від Міноборони.

Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону.

За його словами, на засідання комітету хочуть запросити представників Міністерства оборони, які є авторами законопроєкту. Від Міноборони хочуть почути, як на практиці можна реалізувати отримання повістки в електронному кабінеті військовозобов’язаного.

"Знову ж таки прибрали повістки електронною поштою, але додали повістки тепер в електронному кабінеті. Чисто технічно ми хочемо почути від Міноборони, як це буде виглядати, тому що не всі люди можуть чи мають доступ до інтернету та смартфони", – сказав нардеп.

Також нардепів цікавить питання про наслідки для військовозобов'язаних, які перебувають за кордоном. Йдеться про позбавлення права отримувати консульські послуги.

"Хочуть почути позицію МЗС, по-перше, чи впораються консульські наші відділи з такими завданнями. По-друге, чи дійсно це дасть якісь результати, чи люди повернуться, чи ми їх втратимо назавжди", – каже Чернєв.

Окрім того, є питання щодо необхідності призивати чоловіків, які зайняті доглядом за людьми з інвалідністю.

"Є багато запитів від таких людей. Бо якщо людина, яка є опікуном, піде до армії, то не буде кому доглядати", – сказав депутат.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 30 січня, передав до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію.

ТСН.ua зібрав основні положення нової версії законопроєкту про мобілізацію.

Зокрема, передбачається, що якщо ухилянт не з'являється до ТЦК, то суд накладає арешт на кошти та інші цінності в банках та інших депозитарних установах.

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