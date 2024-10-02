Мобілізація в Україні: комбат відповів, що зараз відбувається з поповненням військ ЗСУ

В Україні спостерігається спад мобілізації, адже війську бракує стратегії щодо рекритингу.

Про це сказав командир другого штурмового батальйону 3-ої ОШБр Дмитро Кухарчук в ефірі "КИЇВ24".

Боєць переконаний, що спад мобілізації в Україні пояснюється відсутністю стратегії рекрутингу на державному рівні.

"Цьому є пояснення, а саме відсутність стратегії мобілізації та рекрутингу. Те, що відбувається на сьогоднішній день, відбувається безорганізаційно. У військах найголовнішою задачею є проведення взаємодії між усіма ланками. В даному випадку, це ТЦК, бригади, Генштаб, Міноборони і багато інших структурних підрозділів, де немає взаємодії з питання мобілізації", - сказав він.

Дмитро Кухарчук відзначив відсутність будь-якої ідеалогічної стратегії на державному рівні.

"Все те, що сьогодні відбувається, це класична мобілізація, яка була 5-10 років тому. Просто прискореними темпами. А саме питання: "Чому і як люди мають воювати?", а також будь-яка ідеологічна доктрина у нас в державі відсутня", - зазначив він.

Нагадаємо, раінше секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив про спад мобілізації в Україні.

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