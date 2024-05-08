Мобілізація в Україні: кому потрібно з’явитися до ТЦК без повістки

До 18 травня діють попередні правила мобілізації під час воєнного стану.

Згідно з новим мобілізаційним законом, ухваленим Верховною Радою, від 18 травня чоловіки віком від 18 до 60 років повинні будуть з'явитися до ТЦК протягом 60 днів для оновлення персональних даних. До цього часу діють попередні правила мобілізації під час воєнного стану, які зобов’язують військовозобов'язаних у певних випадках відвідати військкомат.

ТСН.ua нагадує, кому потрібно з’явитися до ТЦК без повістки.

В умовах воєнного стану всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні прийти до військкомату, якщо потрібно:

змінити місце проживання в межах України;

виїхати за кордон не більше ніж на 3 дні;

повідомити про зміну персональних даних;

повідомити про втрату військово-облікового документа;

оновити дані з інформацією в ТЦК;

підтвердити право на відстрочку.

Після 18 травня новий закон зобов'язує чоловіків віком від 18 до 60 років з'явитися до ТЦК для того щоб уточнити адресу проживання, електронну пошту, номер телефону та інші персональні дані. Уточнити свої дані можна не лише в ТЦК, але й у Центрі надання адміністративних послуг, а також через електронний кабінет призовника.

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В разі невиконання цього обов’язку впродовж 60 днів керівник ТЦК та СП має право звернутися до поліції для адміністративного затримання громадянина.

Якщо затримання неможливе, керівник ТЦК та СП надсилає громадянинові рекомендованим листом вимогу про виконання обов'язків.

Якщо обов'язки не виконано протягом 10 днів, ТЦК та СП звертається до суду про тимчасове обмеження права керування транспортними засобами до виконання або відкликання вимоги.

Нагадаємо, в середу, 8 травня, Верховна Рада подовжила воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів, тобто до 11 серпня 2024 року.

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