Мобілізація в Україні: куди залучають людей з обмеженнями за станом здоров’я

Під час воєнного стану обмежено придатних осіб можуть мобілізувати.

Деякі військовозобов’язані можуть мати невпевненість щодо того, куди можна залучати осіб, які є придатними до служби, але мають обмеження через стан здоров’я.

Портал Army.gov.ua пояснює, як встановлюється ступінь придатності до служби, куди можуть бути залучені особи, придатні до служби з обмеженнями.

ВЛК здійснює медичне обстеження військовозобов’язаних, встановлює ступінь придатності громадян до військової служби (для навчання у вищих військових навчальних закладах і роботи за спеціальністю). Під час дії воєнного стану рішення ВЛК про ступінь придатності військовозобов’язаного до військової служби залишається дійсним протягом одного року від дня завершення медичного огляду.

Куди можуть залучати придатних до служби з обмеженнями

Перелік хвороб, при наявності яких особа може бути визнана абсолютно непридатною до військової служби під час мобілізації, встановлюється наказом Міністерства оборони України №402 "Про затвердження положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України" від 14 серпня 2008 року.

Якщо особа, за результатами проходження ВЛК, визнана придатною до служби, але з деякими обмеженнями через стан здоров’я, її можуть направити:

на військову службу в підрозділи забезпечення на військову службу в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)

на військову службу в навчальні підрозділи та інше

Нагадаємо, в Україні був скасований статус "обмежено придатний" до військової служби. Тобто тепер будуть лише категорії "придатнй" і "непридатнй". Військовозобов’язані зі статусом "обмежено придатні" повинні повторно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року.