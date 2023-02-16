Мобілізація в Україні: майор ЗСУ пояснив, чому повістки вручають на вулицях

Загальна мобілізація в Україні триває від лютого 2022 року. Наразі військові можуть видавати повістки в публічних місцях населених пунктів. В ЗСУ відповіли, чому так відбувається та чи правда, що чоловіків доправляють на передову одразу після медкомісії у військкоматі.

Пояснення щодо того, як відбувається мобілізація в Україні, надав майор ЗСУ Олександр Мельничук.

Він також спростував інформацію про нібито порушення та масове відправлення недосвідчених людей на фронт.

"Процес плановий і процес відбору відповідальний. Все упирається у облік", ― сказав він.

За словами військового, повістки вручають на вулицях через пошук спеціалістів, на яких є запити на яких присилають військові частини в територіальні центри комплектування.

"У нас відповідно до мобілізаційних планів, ТЦК (територіальний центр комплектування - ред.) отримує певне завдання на доукомплектування якоїсь частини, потрібна певна кількість людей. Або певна кількість спеціалістів за певними військовими спеціальностями ― артилеристи, кухарі", ― розповів майор.

Саме тому для військовозобов'язаних важливо стати на облік. За схемою, громадян із відповідними спеціальностями відразу шукають в реєстрі, який є в ТЦК.

"Як було б правильно шукати цю людину ― з переліку тих, хто стоять на обліку в ТЦК. В принципі, є цей перелік, певна частина людей у перші дні прийшла", ― зазначив Олександр Мельничук.

А те, що щойно мобілізованих із ТЦК після проходження ВЛК відвозять на фронт ― це "неможливий фейк", оскільки їх відправляли на навчання навіть весною 2022 року, коли система не була налагоджена.

"Якщо ми говоримо про ефективність мобілізації, то ми розуміємо, що та кількість людей, яка була відправлена ― не десь завантажили в автобуси та завезли на передову. Так, ми розуміємо, що підготовка десь була скорочена, але вона була. Злагодження підрозділів якесь мінімальне було. Не кажучи вже, як зараз ― це місяцями триває", ― пояснив Олександр Мельничук.

Повістки мають право вручати:

представники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій, незалежно від підпорядкування і форми власності;

представники закладів освіти;

посадові особи районного (міського) ТЦК.

Зазначені особи видають повістки зразка, вказаного в Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого постановою КМУ 1487.

Додамо, що під час мобілізації в Україні деякі категорії військовозобов'язаних можуть отримати "бронь" на роботі і відстрочення від армії. Чиновники, педагоги, науковці, співробітники підприємств критичної інфраструктури і організацій, які виробляють продукцію для ЗСУ можуть отримати бронь.

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