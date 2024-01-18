Мобілізація в Україні: Міноборони внесло важливі зміни до бронювання військовозобов'язаних

В Україні зміняться правила бронювання військовозобов'язаних працівників оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Про це повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмиков.

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"Україна має збільшувати власні потужності виробництва зброї, техніки та обладнання. Тож підприємства оборонно-промислового комплексу мають працювати під час війни як годинник і нарощувати об’єми виробництва. Саме це питання вирішують зміни до постанови Уряду №76 від 27 січня 2023 року", - написала вона у соціальних мережах.

За її словами, відтепер військовозобов’язані працівники підприємств, установ та організацій, визначених Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, бронюються:

незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності;

без обмежень щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли Кабмін виніс постанову про зміни у порядку бронювання військовозобов'язаних працівників підприємств оборонно-промислового комплексу.