Мобілізація в Україні не зупиняється ані на хвилину: експерт розповів, чи можуть всіх чоловіків відправити на війну  

Мобілізація на території України триває від початку повномасштабної російської військової агресії. Цей процес не зупиняється ані на хвилину, працюють визначені центри комплектування та соціальної підтримки, а громадян країни, які мають відповідні військово-облікові спеціальності, призивають у межах цього процесу. Тому поповнення української армії триває постійно.

Водночас в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов відповів, чи можуть всі чоловіки в Україні бути відправлені на війну.

"Я певен, що варто довіряти заяві Олексія Резнікова і не зважати на різні ІПСОшні "вкиди" (...) Поповнення української армії іде постійно. Логіка призову до лав українського війська усіх чоловіків – вона абсолютно недолуга. Бо від того, що до лав українського війська призовуть, умовно кажучи, 3 мільйони чоловіків віком від 18 до 60 років – що з того зміниться? Де ми візьмемо таку кількість уніформи, озброєння, військової техніки і боєприпасів до того озброєння, щоб ретельно та якісно забезпечити всім необхідним таку армію", – зазначив експерт.

За його словами, вочевидь, українське військо отримує в достатній кількості визначену кількість особового складу, який після проведення підготовки та бойового злагодження виконує завдання вже в бойових підрозділах.

"Це плановий процес. До того ж іще продовжує працювати проєкт щодо призову на військову службу за добровільним принципом. Тому я певен, що всі ці розмови про те, що кожен із чоловіків України має вирушити на фронт – це історія з кремлівських методичок", – додав він.

Тим часом в Україні почастішали випадки видавання повісток на робочих місцях. ТСН.ua писав, що це стосується як державних закладів, так і приватних. Зазначимо, що функції роботодавця обмежені.

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