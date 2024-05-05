Мобілізація в Україні: правозахисниця вказала на суперечливі дії влади щодо людей за кордоном

Питання мобілізації в Україні — дуже складне й у різних частин українського суспільства є різні інтереси щодо цього.

Про це сказала лауреатка Нобелівської премії миру та премії Василя Стуса, українська правозахисниця Олександра Матвійчук в ефірі "Еспресо".

Вона також торкнулася ролі української діаспори у підтримці країни під час війни.

"Мені здається, що питання мобілізації, дуже складне й у різних частин українського суспільства є різні інтереси стосовно цього. І тут українська держава, мені так зі сторони здається, робить взаємосуперечливі кроки", — зазначила Матвійчук.

За її словами, влада України діє суперечливо.

"З одного боку, ніби вихолощує цей законопроєкт, ті норми, які вимагала та частина суспільства, яка воює, з цього закону зникають. З іншого боку, абсолютно інший сигнал, що от, ми зараз візьмемось за тих українців, які знаходяться за кордоном", — сказала Матвійчук.

Також вона наголосила на важливості діяльності українців за кордоном, які, попри власну безпеку, активно долучаються до благодійних акцій та інформаційної роботи, спрямованої на підтримку України.

"Мені складно зрозуміти, якою є наша державна політика стосовно мобілізації. Знову ж таки, я не військовий експерт, я можу дивитися на це тільки з погляду прав людини, але вертаючись до вашого питання, мені здається що, попри все, величезна частина людей за кордоном розуміють, що це війна на виживання, і відчувають свою відповідальність за те, щоб їхня держава вижила", — зазначила лауреатка Нобелівської премії миру.

Вона наголосила, що навіть тоді, коли українці за коржоном перебуває в безпеці, вони "щось роблять".

"Я в кожній державі зустрічаю таких людей, які розказують, скільки вони зробили благодійних акцій, як вони самі щось возили, як вони проводять якусь інформаційну роботу. Цих людей має ставати більше, а не менше, а це означає, що вони мають проводити кампанії з залучення інших людей до цієї роботи, а не тільки покладатися виключно на свої сили", — сказала лауреатка Нобелівської премії миру.

Нагадаємо, в одній з країн ЄС заговорили про необхідність повернення військовозобов'язаних українців додому.

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