Мобілізація в Україні: що означають статуси в картці військовозобов’язаного

Військово-облікові ознаки у військових квитках вказують на категорію, групу обліку, склад, профіль підготовки та рівень придатності до служби військовозобов’язаного. Військовий квиток – це документ, який містить у собі інформацію про військовозобов’язаного.

Заступник очільника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва — підполковник Павло Литвин у коментарі "Громадське" пояснив, що означають зазначені у квитку пункти.

"Коли ви за допомогою застосунку "Резерв+" заходите в Єдиний електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг", вас можуть збентежити статуси "у розшуку", "знято з обліку" тощо. Особливо, якщо ви вже здали в ТЦК усі документи на оновлення особистих даних — а ваш статус чомусь "уточнюється". Не бентежтеся на рівному місці — такі статуси часом викликані цілком прозаїчними ситуаціями", - сказав він.

Що означають статуси

"Уточнюється" — означає, що інформація, яку людина внесла для оновлення своїх даних, ще опрацьовується фахівцями ТЦК. Наприклад, людина надала довідку про те, що є студентом. Цю інформацію треба перевірити за реєстрами Міносвіти — бо раптом "студент" насправді відрахований із вишу ще пів року тому і через це втратив право на відстрочку від служби.

Цей статус тимчасовий — лише до моменту, доки відбувається актуалізація наданої людиною інформації. Після цього вона може отримати інші статуси, наприклад — "підлягає призову", "тимчасово непридатний" тощо.

"Підлягає призову" — означає, що людина може бути мобілізована. Вона або чекає на бойову повістку, або може принести до ТЦК документи, які підтверджують неможливість її призову (бронювання, право на відстрочку через навчання, народження третьої дитини тощо).

"Тимчасово непридатний" — цей статус надає військово-лікарська комісія за станом здоров’я. Наприклад, ВЛК з’ясувала, що людина потребує операції, яка може покращити її фізичний стан. Тоді на час лікування й реабілітації військовозобов’язаного визнають тимчасово непридатним до військової служби.

"У розшуку" — йдеться не про кримінальний розшук. Такий статус означає, що ТЦК упродовж років не отримували ніякої інформації про громадянина. Деколи військовозобов’язані не приходили для обліку ще від моменту отримання підлітком посвідчення про приписку до призовної дільниці. Наразі людина значиться в призовниках до 25 років (раніше — до 27).

Після 25, коли закінчується призовний вік, людина переходить у розряд військовозобов’язаних. Якщо громадянин у 25 років не з’явився в ТЦК, він і набуває статусу "у розшуку". Також це стосується тих, хто переїжджає до інших населених пунктів, не знявшись із військового обліку за попереднім місцем реєстрації — і теж на роки випадає із поля зору ТЦК. Щоб позбавитися цього статусу, необхідно якнайшвидше з’явитися до ТЦК.

"Знято" — цей статус означає, що людину офіційно знято з військового обліку в цьому ТЦК у зв’язку зі зміною місця проживання або за станом здоров’я відповідно до висновків ВЛК.

"Виключено" — людину за віком або за станом здоров’я виключено з обліку як військовозобов’язаного. Також може йтися про громадянина, засудженого за тяжкі злочини. Цей статус мають і чинні військові. Адже коли людина йде на службу, вона перестає бути військовозобов’язаною, а стає військовослужбовцем.

Нагадаємо, що електронний військовий квиток створять на базі реєстру "Оберіг". Також завдяки системі буде доступне бронювання військовозобов’язаних.

Крім того, стало відомо, кому та коли потрібно прийти до ТЦК навіть без повістки.

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