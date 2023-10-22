Мобілізація в Україні: що загрожує порушникам військового обліку

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація.
Українцям, які порушили правила постановки на військовий облік загрожує адміністративна відповідальність, зокрема, вони будуть змушені заплатити штраф.
Про це розповів адвокат Ростислав Кравець 24 каналу.
За його словами, у Кодексі України про адміністративні правопорушення є стаття, яка передбачає відповідальність призовників, військовозобов'язаних і резервістів за порушення правил військового обліку і тягне за собою накладання штрафу від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
"Помножте на 17 грн, і ви отримаєте цю суму (510 – 850 гривень), – сказав він.
Як наголосив адвокат, у чинному законодавстві також передбачені терміни, коли можуть бути притягнення до адміністративної відповідальності.
"Так, стягнення можуть накласти не пізніше, ніж через два місяці з дня вчинення правопорушення. Представники ТЦК та СП, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, уповноважені для складання адміністративних протоколів і направлення їх для стягнення штрафу", - мовиться у повідомленні.
В Україні триває повномасштабне вторгнення, а тому в системі захисту кожен українець може знайти собі місце.
Мобілізація в Україні: що відомо
У Мережі поширюють фейк про блокування банківських карток ухилянтам за неявку до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП).
Також ми писали, що чоловіки з третьою групою інвалідності можуть служити у війську, а на фронті більшає жінок.
Крім того, у Збройних силах пояснили, якщо громадянин України довгий час не з'являвся в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), актуальність інформації про його придатність до служби втрачається, тому з'являється необхідність її оновлення.