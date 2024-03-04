Мобілізація в Україні: Шмигаль заявив про роботу над новою системою бронювання

Очільник уряду наголосив, що броні мають отримувати ті, хто наповнює державний бюджет.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд працює над новою системою бронювання від військової служби за мобілізацією.

Про це Шмигаль заявив на пресконференції 4 березня.

Очільник уряду оголосив, що в Україні восьмеро людей, які працюють, мають забезпечувати одну особу, яка ризикує своїм життям на фронті. Бронювання від мобілізації мають отримувати ті, хто наповнює держбюджет.

Вдосконалення підходу до бронювання

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"Близько 700 тисяч людей в Україні заброньовані. І цей підхід працює, він є економічним. Тому що є галузі та підприємства критичної інфраструктури або галузі критичних потреб економіки. Ми хочемо вдосконалити цей підхід, щоб він був більш справедливим", − повідомив Шмигаль.

За його словами, в законопроєкті про мобілізацію має бути передбачено те, аби перш за все були заброньовані ті, хто забезпечує життєдіяльність країни, критичні підприємства. Як приклад прем’єр навів енергетичні підприємства і ті, що забезпечують водопостачання, водовідведення, "природні очевидні речі".

"Тут ці працівники мають бути заброньовані, якщо не 100%, то на якийсь значний відсоток", − зазначив голова уряду.

Яких працівників бронюватимуть найбільше

Шмигаль повідомив, що з Генштабом ЗСУ вже погоджено, аби працівників критичних підприємств бронювали якнайбільше.

"Окрім цього, ми вважаємо, що мають бути заброньовані підприємства, які наповнюють державні бюджети, дають нам змогу фінансувати сили безпеки, оборони в повному обсязі сьогодні… Такі критичні та інші підприємства мають бути виділені Міністерством економіки. Ця дискусія триває та робота ведеться", – розповів прем’єр-міністр.

Він уточнив, що вивчаються питання сплати податків, офіційної зарплати, яка для бронювання має бути середньою або вище від середньої: "Не може бути підприємство, яке сплачує мінімалку".

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Восьмеро працівників мають забезпечувати одного бійця ЗСУ

Шмигаль наголосив, що в Україні люди мають поділятися на дві категорії: ті, які захищають країну та воюють, та ті, які працюють, наповнюють бюджет.

"Сплату податків ми вже рахували. А загалом співвідношення має бути таким: не менше, ніж один до восьми. Тобто восьмеро працюючих людей мають забезпечувати одну людину, яка захищає та ризикує своїм життям на фронті", − висловив думку очільник уряду.

Він додав, що Кабмін працює над параметрами бронювання відповідно до цих параметрів:

"Середня зарплата, рівень зарплати, рівень сплати податків як людиною, так і компанією. Всі ці речі сьогодні опрацьовуються комплексно… Це рамка майбутньої системи бронювання, над якою ми працюємо".

До слова, нардеп від "Слуги народу" Роман Грищук повідомив, що ідея про бронювання від мобілізації за гроші, швидше за все, не буде прописана у відповідному законопроєкті.

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