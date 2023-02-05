Мобілізація в Україні: скільки військовозобов'язаних працівників можуть забронювати

Верховна Рада найближчим часом знову подовжить термін дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Відповідні закони про затвердження указу будуть внесені президентом Володимиром Зеленським у найближчий час.

Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак у коментарі "24 каналу" розповів про особливості механізму бронювання військовозобов'язаних працівників.

Так, за його словами, на погодження Генштабу Збройних сил України керівники органів влади або підприємств спочатку повинні подати списки працівників, яких планують забронювати.

Проте є обмеження щодо кількості "броні" військовозобов'язаних чоловіків.

До прикладу, представники бізнесу можуть розраховувати лише на 50% працівників і лише критично важливих, щоб підприємство не простоювало за їхньої відсутності.

Отримані списки опрацьовують та погоджують у Генштабі або у СБУ чи розвідці, якщо мовиться про держслужбовців. Остаточне ж рішення ухвалюють у Мінекономіки. І вже після цього Генштаб передає дані щодо заброньованих до територіальних центрів комплектування.

Якщо працівник потрапляє до списку заброньованих, він може отримати витяг про відстрочку від служби, яка діє впродовж шести місяців. По завершенні цього терміну процедуру потрібно буде повторити.

Які працівники підпадають під "бронь" від мобілізації:

які виробляють товари, виконують роботи та надають послуги, які необхідні для того, щоб забезпечувати потреби ЗСУ або інших військових формувань;

які критично важливі для функціонування економіки, а також забезпечення життєдіяльністю населення в особливий період.

Також повідомляється, що критично важливими вважаються підприємства й організації вважаються, які відповідають певним критеріям, один з яких – сукупна сплата податків, зборів і платежів на суму 1,5 млн євро на рік.

Нагадаємо, юристи пояснили, яке покарання загрожує чоловікам у разі порушення військового обліку.

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