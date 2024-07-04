Мобілізація в Україні: скільки всього чоловіків нарахували і яка частина з них має бронь

Серед військовозобов’язаних чоловіків у країні трохи менше, ніж 600 тисяч є заброньованими.

В Україні є 11 106 523 чоловіки у віці від 25 до 59 років

Про це розповів нардеп, член фракції "Слуга народу" і голова комітету ВР із питань економічного розвитку Дмитро Наталуха в інтерв'ю "Громадському радіо".

Скільки чоловіків мобілізаційного віку є в Україні

За словами нардепа, в Україні є 11 106 523 чоловіки у віці від 25 до 59 років, тобто десь 11 мільйонів 100 тисяч чоловіків мобілізаційного віку. Проте досі відкрите питання, скільки з них є військовозобов’язаними.

"Системне оновлення даних відбувається у нас прямо на очах. Немає якось інструменту, який забезпечив би фінансову синхронізацію і фінально звів би всі ці реєстри. Наважусь сказати, що фінальну цифру не знає ніхто. Військові (Генштаб, Міноборони) знають більше, ніж ми. Але сказати, що десь є ця цифра і її можна подивитись, не можна", – каже нардеп.

Він повідомив, що у Раді підрахували, що з 11 мільйонів чоловіків десь до півтора мільйона можуть мати групу інвалідності.

Скільки з них заброньовано

"Грубо кажучи, залишається 10 мільйонів військовозобов’язаних чоловіків. З цієї цифри частина вже служить, частина перебуває за кордоном. Останні цифри щодо бронювання свідчать, що 565 тисяч є заброньованими. Однак, ця цифра дуже динамічна і показник може дуже різко стрибати", – зазначає "слуга народу".

Раніше німецька газета Die Welt назвала цифру, скільки чоловіків потрібно мобілізувати Україні до кінця року.

Також у Зеленського зробили резонансну заяву щодо так званої "бусифікації".

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