Мобілізація в Україні: співробітників ТЦК зобов'яжуть робити конкретні дії перед врученням повістки

Під час вручення повістки представники ТЦК зобов'язані будуть назвати свої прізвища, ім'я, по батькові, посади, а також пред'явити службові посвідчення на вимогу громадянина, якому вручається повістка.

Про це йдеться в новому закопроєкті про мобілізацію, який ВР ухвалила сьогодні, 11 квітня.

Правка щодо ведення громадянами фото й відеофіксації процесу вручення повістки підтримана не була.

Також стало відомо, за яких умов поліцейські можуть доправити військовозобов'язаного до ТЦК:

чоловік отримав повістку і не з’явився у встановлений час,

очільник ТЦК не хоче робити попередження, проте не може винести постанову – документ про штраф у розмірі від 3 400 до 5 100 грн (правопорушення вчинене в умовах воєнного стану) без його присутності.

Законом передбачено, що для виписування штрафу необхідна присутність особи, яка його отримує. В разі ігнорування повістки ТЦК надсилає повідомлення до Нацполіції про те, щоб цю людину затримали та доправили для отримання штрафу. Поліція, маючи на руках це повідомлення, затримує особу і доправляє до ТЦК лише з метою розгляду цієї справи про накладання штрафу.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада схвалила законопроєкт про мобілізацію в другому читанні. За відповідне рішення проголосували 283 народні депутати.

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