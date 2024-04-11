Мобілізація в Україні: співробітників ТЦК зобов'яжуть робити конкретні дії перед врученням повістки

Працівники ТЦК мають представлятися громадянам і показувати посвідчення.
Під час вручення повістки представники ТЦК зобов'язані будуть назвати свої прізвища, ім'я, по батькові, посади, а також пред'явити службові посвідчення на вимогу громадянина, якому вручається повістка.
Про це йдеться в новому закопроєкті про мобілізацію, який ВР ухвалила сьогодні, 11 квітня.
Правка щодо ведення громадянами фото й відеофіксації процесу вручення повістки підтримана не була.
Також стало відомо, за яких умов поліцейські можуть доправити військовозобов'язаного до ТЦК:
- чоловік отримав повістку і не з’явився у встановлений час,
- очільник ТЦК не хоче робити попередження, проте не може винести постанову – документ про штраф у розмірі від 3 400 до 5 100 грн (правопорушення вчинене в умовах воєнного стану) без його присутності.
Законом передбачено, що для виписування штрафу необхідна присутність особи, яка його отримує. В разі ігнорування повістки ТЦК надсилає повідомлення до Нацполіції про те, щоб цю людину затримали та доправили для отримання штрафу. Поліція, маючи на руках це повідомлення, затримує особу і доправляє до ТЦК лише з метою розгляду цієї справи про накладання штрафу.
Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада схвалила законопроєкт про мобілізацію в другому читанні. За відповідне рішення проголосували 283 народні депутати.
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