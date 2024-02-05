Мобілізація в Україні: стало відомо, чи можуть засуджені поповнити лави ЗСУ

Засуджені можуть поповнити лави ЗСУ, проте для цього потрібно “знайти рішення, яке буде влаштовувати всіх”.

В Україні лави ЗСУ можуть поповнити засуджені громадяни, які відбувають покарання. Проте для цього потрібно “знайти рішення, яке буде влаштовувати всіх”.

Про це в коментарі “РБК-Україна” повідомив заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

За його словами, засуджені можуть поповнити лави ЗСУ, проте для цього потрібно “знайти рішення, яке буде влаштовувати всіх” та враховувати два важливих моменти.

"Ви знаєте, моя особиста позиція, що це один з інструментів, який можна застосовувати. Але ми маємо розуміти, що це перш за все має бути добровільна мобілізація, по-друге, мають бути все ж таки командири, які будуть погоджуватися і саме рекрутувати засуджених і розуміти, що з цими вони готові працювати, з цими не готові", - сказав Єгор Чернєв.

Він також додав, що у нього особисто є командири на місцях, які готові брати у свої підрозділи засуджених. Водночас є і самі засуджені, які хочуть стати на захист нашої країни.

"В мене особисто є запити від командирів на місцях, які говорять, дайте мені такий ресурс, я знаю що з ним робити. З іншого боку є також звернення від засуджених, які відбувають покарання, які також говорять про те, що вони готові захищати батьківщину, дайте нам таку можливість. Я думаю, тут можна знайти рішення, яке буде влаштовувати всіх", - констатував заступник голови комітету.

Нагадаємо, що законопроєкт про мобілізацію можуть ухвалити у першому читанні цього тижня.

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