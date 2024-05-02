Мобілізація в Україні: стало відомо, що буде з чоловіками, які ухиляються від проходження ВЛК

Якщо громадянин не відвідує військкомат та не проходить ВЛК, його дані будуть передавати Нацполіції.

Військовозобов'язані громадяни в Україні отримують повістки для оновлення військово-облікових даних. У разі, якщо людина не прибуває до військкомату чи не проходить ВЛК, його дані передають до Національної поліції.

Про це в межах єдиного телемарафону повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

"Якщо військовозобов'язаний громадянин отримує повістку з метою прибуття до ТЦК та СП та оновлення військово-облікових даних і не прибуває до ТЦК або після прибуття до ТЦК відмовляється проходити військово-лікарську комісію — його дані передаються до Національної поліції в зв'язку з тим, що він вчинив адміністративне правопорушення. І вже поліція доправляє його до ТЦК та СП з метою складання протоколу про адмінправопорушення", — наголосив Роман Істомін.

Нагадаємо, що після набуття чинності нового закону про мобілізацію 18 травня 2024 року всі військовозобов'язані громадяни України протягом 60 днів повинні уточнити свої особисті дані в ТЦК.

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