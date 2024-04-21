Мобілізація в Україні: у чому відмінність між вимогою ТЦК та повісткою

"Вимога" передує зверненню ТЦК до суду з позовом про обмеження "ухилянта" у праві керування авто.

Новий закон про посилення мобілізації запроваджує ще один документ, який може отримати громадянин від ТЦК – вимогу. Однак її не варто плутати з повісткою.

Про це пише Судова-юридична газета.

Повістку-вимогу вручають у разі:

Коли громадянин не з'явився до ТЦК, не пройшов ВЛК або не уточнив свої дані протягом 60 днів;

ТЦК звертається до поліції з вимогою доставити такого громадянина до ТЦК;

У разі неможливості доставки, керівник ТЦК протягом 5 днів направляє цьому громадянину в паперовій формі поштою ту саму "вимогу".

Крім того, "вимога" передує зверненню ТЦК до суду з позовом про обмеження "ухилянта" у праві керування авто.

Нагадаємо, у четвер, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, яким передбачено зміни у мобілізаційному процесі, зокрема, щодо відстрочки у лавах ЗСУ.

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