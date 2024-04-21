Мобілізація в Україні: у чому відмінність між вимогою ТЦК та повісткою

"Вимога" передує зверненню ТЦК до суду з позовом про обмеження "ухилянта" у праві керування авто.
Новий закон про посилення мобілізації запроваджує ще один документ, який може отримати громадянин від ТЦК – вимогу. Однак її не варто плутати з повісткою.
Про це пише Судова-юридична газета.
Повістку-вимогу вручають у разі:
- Коли громадянин не з'явився до ТЦК, не пройшов ВЛК або не уточнив свої дані протягом 60 днів;
- ТЦК звертається до поліції з вимогою доставити такого громадянина до ТЦК;
- У разі неможливості доставки, керівник ТЦК протягом 5 днів направляє цьому громадянину в паперовій формі поштою ту саму "вимогу".
Крім того, "вимога" передує зверненню ТЦК до суду з позовом про обмеження "ухилянта" у праві керування авто.
Нагадаємо, у четвер, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, яким передбачено зміни у мобілізаційному процесі, зокрема, щодо відстрочки у лавах ЗСУ.
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