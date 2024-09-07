Мобілізація в Україні: у кого можуть вилучити авто на потреби ЗСУ

Під час дії воєнного стану в Україні для задоволення потреб Збройних сил та інших військових формувань можуть вилучати транспортні засоби.

У кого можуть вилучити авто, пише borg.expert.

Так, військово-транспортний обов’язок поширюється на:

центральні та місцеві органи виконавчої влади;

інші державні органи;

органи місцевого самоврядування;

підприємства, установи й організації;

громадян, власників транспортних засобів.

Залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюють територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, центральні управління або регіональні органи Служби безпеки України, відповідні підрозділи розвідувальних органів України на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюються відповідними розпорядженнями.

Прийняття-передання транспортних засобів, залучених під час мобілізації та їхнє повернення після оголошення демобілізації здійснюються на підставі актів прийняття-передачі.

У них обов’язково зазначають:

відомості про власників;

технічний стан авто;

залишкову (балансову) вартість;

інші необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати транспортні засоби.

Вилучені транспортні засоби мають повернути власнику впродовж 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації.



Транспортні засоби, які були вилучені на потреби ЗСУ, заборонено:

відправляти за межі території України та до інших областей (відправлення до інших областей можливе тільки після повідомлення ТЦК про місце перебування транспортного засобу на строк не більше одного місяця);

передавати у власність іншим юридичним особам або громадянам;

надавати в оренду (лізинг) або в якості предмета застави для виконання зобов’язань за договорами кредиту.

Не підлягає передачі ЗСУ та іншим військовим формуванням транспортний засіб, що належить за правом власності громадянину, у разі відсутності у нього права власності на інші транспортні засоби. Тобто якщо громадянин має лише один автомобіль.

Для отримання компенсації шкоди після оголошення демобілізації та повернення транспортних засобів і техніки власник траспортного засобу звертається до ТЦК СП за місцем їх залучення із заявою, до якої додаються акт приймання-передачі, акт про повернення під час демобілізації транспортних засобів і техніки і висновок експерта (експертне дослідження) або звіт про оцінку майна (акт оцінки майна).

ТЦК та СП розглядає заяву протягом 10 робочих днів з дати її подання та за результатами розгляду заяви та оформляє висновок про здійснення виплати для компенсації шкоди, завданої транспортному засобу або техніці внаслідок їх залучення під час мобілізації.

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський пояснив, чому мобілізованих направляють на фронт без належної підготовки.

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