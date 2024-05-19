Мобілізація в Україні: у кого не можна забрати авто на потреби ЗСУ

У Верховній Раді ухвалили закон про мобілізацію. Документом передбачені певні зміни для військовозобов'язаних. Зокрема, на потреби армії у громадян можуть вилучати автомобілі.

Речник Міноборони Дмитро Плетенчук пояснив, у кого не забиратимуть авто на потреби ЗСУ.

"Виконання військово-транспортного обов'язку передбачатиме можливість залучення для потреб ЗСУ автомобільної та спеціальної техніки, яка належить на праві власності центральним та місцевим органам виконавчої влади, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям, а також громадянам. Не підлягає передаванні Збройним силам України, іншим військовим формуванням, транспортний засіб, що належить на праві власності громадянину у разі відсутності у нього права власності на інші транспортні засоби", - сказав він.

Відповідно до закону, є окремі категорії власників і транспорту, яких торкнеться мобілізація авто. Окрім органів влади, цей обов’язок поширюється на підприємства, установи, зокрема на залізницю, порти, аеропорти, нафтобази, автозаправні станції дорожнього господарства та інші підприємства, які забезпечують експлуатацію транспорту, а також на громадян.

Представник комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначив, що забирати легкові авто у пересічних українців будуть вибірково.

"Якщо є більш ніж один транспортний засіб, якщо вони можуть потенційно бути пристосовані до виконання завдань сектору безпеки і оборони, то вони можуть бути вилучені. Але йдеться винятково про специфічні транспортні засоби, тобто легковий автомобіль звичайний точно не потрібен для Збройних сил", – пояснив він.

Які автомобілі можуть забирати на потреби армії

Для сил оборони у першу чергу знадобляться вантажівки, спеціальна техніка, позашляховики. Але остаточного переліку поки не існує, бо у законі прописані лише "транспортні засоби" без уточнень, які саме. Список необхідних авто формують ЗСУ, після цього в областях готують мобілізаційне замовлення.

Мобілізовані транспортні засоби буде заборонено продавати, перереєстровувати, відправляти за межі України чи навіть до іншої області. Протягом 30 діб після демобілізації їх повинні повернути власникам.

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