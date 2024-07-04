Мобілізація в Україні: у Міноборони розвіяли п'ять головних страхів щодо "Резерв+"

У Міністерстві оборони пояснили, чому не варто витрачати нервові клітини на черги та паперову рутину, а краще оновити дані швидко та зручно у "Резерв+".

У Міноборони розвіяли п'ять головних страхів щодо мобільного застосунку "Резерв+" .

Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко розповіла у Facebook, що команда Міноборони відправилася на польові дослідження в ЦНАП та ТЦК. Його мета – зрозуміти, чому люди стоять у чергах, а не оновлюють дані за пару хвилин на смартфоні.

П'ять головних страхів щодо "Резерв+"

І ось топ-5 страхів, які зібрала команда Міноборони:

Військово-обліковий документ у "Резерв+" ні на що не впливає, а ось папірець із ЦНАП впливає

Це міф, оскільки "Резерв+" та ЦНАПи генерують однакові документи. З 18 червня вони прирівнюються до військового квитка та тимчасового посвідчення. Із документом у "Резерв+" можна навіть перетинати кордон, що пару тижнів тому підтвердив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Я оновлю дані через "Резерв+" і одразу отримаю статус "У розшуку"

Статус "У розшуку" з’являється не через оновлення даних у застосунку. ЦНАП та ТЦК не дадуть іншого результату. Це відбувається, бо, наприклад, людині вручили повістку, а вона по ній не з’явилася. Терміни появи у ТЦК закінчилися, вона порушила закон і тому її оголосили у розшук. А завдяки застосунку ви можете дізнатися про потенційну проблему онлайн, а не під час затримання відповідними органами.

Я боюся, що мої дані можуть вкрасти через "Резерв+", а у ЦНАП не вкрадуть

По-перше, застосунок пройшов усі необхідні безпекові перевірки і має сертифікат КСЗІ. По-друге, "Резерв+" лише відображає інформацію з реєстру "Оберіг" і не зберігає її на власних серверах.

Дані з ЦНАП та "Резерв+" потрапляють до єдиного місця — реєстру "Оберіг", доступ до якого є лише в уповноважених органів.

Я боюся, що прийде електронна повістка у "Резерв+"

Такого не буде, оскільки закони України про військо й мобілізацію не знають, що таке електронна повістка чи будь-яке подібне електронне сповіщення. Тобто вона не прописана в офіційних документах. Тому її і не може бути у "Резерв+".

"Резерв+" відстежує геолокацію, щоб потім ТЦК мене знайшли

Цей страх – конспірологічна теорія. Насправді у будь-якому смартфоні можна перевірити, які застосунки мають доступ до геоданих або їх запитують. Ви особисто можете перевірити, що у "Резерв+" немає жодної потреби у геолокації.

"Тож не витрачайте нервові клітини на черги та паперову рутину, а оновлюйте дані швидко та зручно в "Резерв+", – резюмувала Катерина Черногоренко.

Нагадамо, адвокатка Катерина Аніщенко пояснила алгоритм, як діятиме процедура зі штрафами за неоновлення даних у ТЦК від 17 липня.

Як згенерувати військово-обліковий документ онлайн у додатку "Резерв+"

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