Мобілізація в Україні: у МОН назвали категорію студентів, кому можуть дати відстрочку

У Верховній Раді розглядається ініціатива, якщо військовозобов'язаний здобуває магістратуру вперше, то йому може бути надана відстрочка, якщо вдруге, тоді - ні.

Про це розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький розповів в ефірі "Українського радіо".

За його словами, зараз біля 55 % студентів - це чоловіки. Найбільше - на магістерському рівні. 65 % контрактників "магістерки" - хлопці.

"Переважаюча більшість студентів на бакалавраті - 18-21 рік, а на магістерку дуже часто вступають люди старшого віку, призовного чи мобілізаційного. Зараз мобілізаційний вік - це 27 років. Є закон, який ухвалений ВР, але ще не підписаний Президентом, щоб знизити мобілізаційний вік до 25 років. Тож люди часто використовують вищу освіту як засіб оминати військову службу", - пояснив він.

Він визнав, що мобілізаційний ресурс в Україні є "проблематичний".

"Зараз у ВР є декілька ініціатив, які говорять про те, як з цим впоратися, бо ми розуміємо, що мобілізаційний ресурс в Україні є проблематичний. На сьогодні пропозиції, які стоять перед ВРУ, фактично зводяться до того, що якщо особа здобуває такий рівень освіти вперше, то їй може бути надана відстрочка. Якщо ж ти вже маєш, наприклад, магістерський рівень, то подвоєння того самого рівня не дає відстрочки", - розповів Винницький.

Нагадаємо, у Раді пропонують надати відстрочку від мобілізації волонтерам.

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