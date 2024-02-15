Мобілізація в Україні: у Нацполіції пояснили, хто такий ухилянт та яке покарання йому загрожує

Є два види відповідальності за ухилення від військової служби – адміністративна та кримінальна.

Ухилянт від мобілізації - це військовозобов'язаний, який ухилився від повістки для звірення військово-облікових даних та той, хто уникнув відправлення до армії. За це йому загрожує або адміністративна, або кримінальна відповідальність.

Про це LIGA.net повідомила пресслужба Національної поліції.

Кримінальна відповідальність загрожує ухилянту, який пройшов звірення і медкомісію, але відмовився йти на службу до армії.

"Відомості про це вносяться до ЄРДР та у разі встановлення цього факту розпочинається досудове розслідування — за матеріалами, наданими ТЦК", - розповіли у поліції.

Так зазначають, якщо суд визнає людину винною, то вона може сісти у вязницю від трьох до п'яти років. Водночас поводження з людиною, вину якої не визнав суд, має відповідати поводженню з невинуватою особою.

Нагадаємо, у поліції розповіли, як карають ухилянтів від мобілізації.

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