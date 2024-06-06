Мобілізація в Україні: у Раді запропонували бронювати усіх рятувальників ДСНС

Пропонується перенести працівників Служби з розділу про бронювання до категорій громадян, які не підлягають призову під час мобілізації.

Народні депутати подали до Верховної Ради законопроєкт, який пропонує надати бронювання від мобілізації всім військовозобовʼязаним працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це свідчить картка законопроєкту №11323.

Документ передбачає внесення змін до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобовʼязаних працівників ДСНС.

Пропонується перенести працівників Служби з розділу про бронювання до категорій громадян, які не підлягають призову під час мобілізації, пояснив депутат Георгій Мазурашу, який ініціював законопроєкт.

"Вимоги чіткі. Наші рятувальники, які щодня та щоночі рятують українців та розбирають завали після атак росіян, повинні мати бронювання від мобілізації. Наш тил повинен бути захищеним", – заявив іще один ініціатор законопроєкту парламентар Олексій Гончаренко.

Рапніше Гончаренко заявляв, що Кабмін хоче позбавити ДСНС броні від мобілізації. В уряді цю інформацію не коментували.