Мобілізація в Україні: у ТЦК нагадали особливості перевірки військово-облікових документів

В Україні чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані завжди мати при собі військово-обліковий документ в паперовій формі або військово-обліковий документ в електронній формі, разом з документом, що посвідчує особу.

У Харківському ОТЦК та СП нагадали особливості перевірки військово-облікових документів.

Документи у "Резерв+"

Військово-обліковий документ в електронній формі дозволяє уповноваженим працівникам ТЦК та СП, Національної поліції, Держприкордонслужби зчитувати його за допомогою будь-яких засобів (телефони, планшети), на яких може бути встановлений застосунок Резерв+ та які мають камеру.

Зазначимо, що документ в електронній формі є дійсним лише за наявності QR-коду та не може використовуватися без нього.

Тоді як підставою непідтвердження військово-облікового документа в електронній формі є непридатність QR-коду для зчитування технічними засобами.

"Право на перевірку військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі) у резервістів та військовозобов’язаних під час мобілізації надається представникам територіального центру комплектування та соціальної підтримки, уповноваженим вручати повістки", - йдеться в повідомленні.

Перевірка документів

Перевірка військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі) у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років може здійснюватися:

у прикордонній смузі,

контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України — представниками органів охорони державного кордону або їх структурних підрозділів Держприкордонслужби;

за місцем проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, на пунктах пропуску (блок-постах) — уповноваженими представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або поліцейськими.

"У ході перевірки документів перевіряється приналежність громадян щодо військового обов’язку, звіряються їх персональні дані, дані військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів (територіального центру комплектування та соціальної підтримки)", - вказано в повідомленні.

Додамо, у Раді зробили нову заяву щодо зниження мобілізаційного віку до 20 років.

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