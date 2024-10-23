Мобілізація в Україні: у ТЦК розповіли, чи зменшився призов

За словами представника ТЦК, мобілізація залежить від потреб війська, які змінюються з часом.

Спаду мобілізації в Україні немає, а показники призову – стабільні.

Про це розповів заступник начальника Київського обласного ТЦК та СП полковник Юрій Ватрич в коментарі для "Київ24".

Він пояснив, що до 16 липня 2024 року, поки тривав встановлений законом період для оновлення військово-облікових даних, до ТЦК йшло багато людей, тому з одного боку були великі черги, а з іншого – "ресурс до війська йшов більший".

"Коли після 16 липня оновлення завершилось, всі, хто хотів, його пройшов. А хто не прийшов, той і сьогодні не прийде. Тому на перший погляд здається, що стався спад мобілізації. Але хочу вас запевнити, що показники мобілізації перебувають на середньому рівні комплектування, як і було до цього. Цифри на жаль я не можу назвати, тому що війна продовжується", – зазначив Ватрич.

Він наголосив, що не можна просто порівнювати кількість мобілізованих, наприклад, в травні та жовтні, тому що це різні періоди.

"Мобілізація людей залежить в першу чергу від потреби війська в той чи інший момент. І ви розумієте, що в травні та жовтні потреба у військовослужбовцях – вона різниться", – зауважив заступник начальника Київського обласного ТЦК та СП.

Нагадаємо, мобілізаційний ресурс України становить близько 3-5 мільйонів чоловіків віком від 25 до 60 років.

Читайте також: