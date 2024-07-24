Мобілізація в Україні: у ТЦК в Дніпрі розповіли, чи "хапають" чоловіків на вулицях

Згідно з законом про мобілізацію, ті, хто свої дані не оновив, можуть отримати штраф від 17 до 25 тисяч гривень.

В Україні військовозобов'язані громадяни “свідомо підійшли” до питання оновлення даних через “Резерв+”, в ЦНАПах та ТЦК.

Про це заявила начальниця служби зв'язків із громадськістю Дніпропетровського ТЦК та СП Олена Кузіна.

За її словами, на вулицях людей, які оновили свої дані - “ніхто не хапає”. Водночас громадяни самостійно приходили та оновлювали свої дані, чи уточнювали їх.

“Якщо оцінити загалом ситуацію, то збільшилась кількість тих, хто виконав вимоги. Військовозобов'язані громадяни дійсно молодці, що свідомо підійшли до оновлення даних. Всі побачили, що ніхто нікого не хапає. Люди спокійно приходили з документами, оновлювали свої дані. До нас звертаються не тільки з питання мобілізації, але й громадяни віком від 17 до 60 років з приводу уточнення своїх облікових даних. Наприклад, змінився у людини фах, місце проживання, освіта або соціальний статус. Також звертаються сім'ї українських захисників, ми надаємо соціальну підтримку”, — розповіла Олена Кузіна.

Вона також додала, що українці боялися оновлювати дані через російську ІПСО та страх, який окупанти поширюють серед населення перед ТЦК.

“Страх все ще присутній, але ми показуємо всіма шляхами, що це просто ІПСО. Ми показуємо, що ніхто тут одразу не хапає людей. Якщо у людини немає правопорушень, прийшла та поводить себе коректно з групами оповіщення, не дозволяє собі недоброї поведінки, то в принципі усі ситуації вони вирішуються”, — підкреслила Кузіна.

Водночас згідно з законом про мобілізацію, ті, хто свої дані не оновив, можуть отримати штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Поліція вже займається виявленням та доставленням порушників, і за їхньої присутності у ТЦК та СП складається адмінпротокол, з яким громадянин ознайомлюється та ставить підпис. Після цього триватиме процедура оплати штрафу.

“На території Дніпропетровської області вже діють такі процедури, однак кількість не розголошується, як і наявність судових справ, заведених на військовозобов'язаних", — сказала Кузіна.

Проте якщо людина не оновила свої дані у 60-денний термін через певні форс-мажорні обставини, то повинна це зробити зараз, маючи з собою документальне підтвердження причини.

“ТЦК тепер має право і надсилати повістки поштою. Людина з’являється до відділення "Укрпошти" і під власний підпис її отримує. Якщо підпису не було, можна вважати, що вона не вручена. Хочу наголосити, що після проходження ВЛК у призовника є мінімум 30 днів для навчання, і ніхто нікого не відправляє на фронт одразу”, – зауважила Олена Кузіна.

Нагадаємо, що військовозобов’язані чоловіки в Україні, які не оновили персональні дані, отримають за пропискою повістку на оновлення даних та ще додатково штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

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