Мобілізація в Україні: у військоматі пояснили, чому повістка прийшла загиблому співаку зі Львова

У суботу, 26 лютого, стало відомо, що львівському співаку, який загинув загинув в ДТП 2015 року. Вказано, що чоловік мав з'явитися до територіального центру комплектації 27 лютого.

Про цей випадок повідомила на своїй Facebook-сторінці львів’янка Мар'яна Волошина.

Жінка опублікувала фото повістки, яка прийшла на адресу останнього місця проживання загиблого артиста.

“І мертвим, і живим, і ненародженим... Цікаво, чим члени Шевченківського РЦК та СП займаються на роботі, разом зі своїм в.о. керівника??? Згідно закону про мобілізацію, до центру комплектації викликають людину, яка загинула майже вісім років тому...” - з обуренням написала вона.

У Львівському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували випадок.

Зазначається, це сталося через те, що районний територіальний центр комплектування не отримав інформацію про загибель чоловіка.

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Як повідомив начальника Львівського ОТЦК та СП Олександра Тіщенка, повістки виписували за списками від Шевченківської районної адміністрації.

«Ми зробили запит, щоб вони подали нам списки тих, хто зареєстрований на території Шевченківського району. І за списками, які нам надали в електронному варіанті, всім виписали повістки. Це не провина ТЦК, ТЦК виписує тим людям, які стоять на обліку. Шевченківська райадміністрація не повідомила нас, що ця людина померла», — пояснив начальник Львівського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тіщенко.

Водночас у Шевченківському РТЦК та СП зазначили, що інформацію про смерть Владіслава Левицького не отримували.

Нагадаємо, що Шевченківський районний територіальний центр комплектації міста Львова надіслав повістку Василеві (сценічне ім’я - Владіслав) Левицькому — співаку, який загинув у автомобільній аварії ще 2015 року.

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