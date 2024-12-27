Мобілізація в Україні: уряд надав право на бронювання ще одній категорії українців

Заброньовано може бути до 50% священнослужителів релігійних організацій.

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Згідно з постановою, тепер бронюванню підлягатимуть священники.

Про це йдеться у постанові від 26 грудня 2024 р. № 1498.

У постанові йдеться, що бронюванню будуть підлягати всі військовозобов’язані священнослужителі за переліком посад, затвердженим Державною службою з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС).

Водночас на них не розповсюджується вимога щодо зарплати, яка зараз становить 20 тисяч для критично важливих підприємств, співробітників яких можуть забронювати.

Нагадаємо, 26 грудня, на державному порталі цифрових послуг "Дія" відновили можливість бронювання від мобілізації військовозобов'язаних співробітників критичних підприємств.

Читайте також: