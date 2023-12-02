Мобілізація в Україні: в Офісі президента анонсували пошук нових стимулів для громадян

Подоляк назвав чотири фактори для зміни процесу призову.

Мобілізація в Україні потребує дещо іншого підходу, оскільки усі, хто бажав захищати батьківщину добровільно вже пішли воювати.

Про це Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента, заявив в етері 24 "Каналу".

Подоляк переконаний, що загальну мобілізацію потрібно дещо змінювати. Значна частина українців з певних причин не хоче служити.

Радник керівника Офісу президента відокремив чотири складники, які, на його думку, допоможуть вплинути на ситуацію. З його слів, є чотири фактори:

інша комунікація

інші гарантії тренінгу та психологічної підготовки

фрагментація усіх, хто хоче служити армії в певних підрозділах

менше особистих позицій щодо процесу мобілізації

Нагадаємо, в Україні вчергове подовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до лютого наступного року. Отже, чоловіки і надалі отримуватимуть повістки із військкоматів. Що чекає на українців у грудні - читайте у новині.

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